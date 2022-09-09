Президент Украины Владимир Зеленский вручил орден "За заслуги" I степени генеральному директору турецкой компании "Baykar" Халуку Байрактару.

Об этом сообщает сайт президента.

"Каждый в Украине знает, что такое "Байрактар", знает вашу компанию. Благодарю вас, благодарю Президента Эрдогана за вашу поддержку и поддержку граждан Турции в этой войне с российской агрессией", – сказал Зеленский.

На встрече с Халуком Байрактаром Зеленский основное внимание уделил дальнейшему сотрудничеству Украины с компанией с целью усиления обороноспособности украинской армии.

Также стороны обсудили подробности строительства завода "Байкар" в Украине и производство новой продукции с использованием украинских комплектующих.

Напомним, в середине июля Халук Байрактар заявлял, что никогда не разрешит продажу беспилотников в Россию из-за поддержки украинской борьбы за независимость.

Ранее мы писали, что в конце августа турецкая компания "Baykar" в очередной раз заявила о невозможности поставок боевых беспилотников Bayraktar России. По словам генерального директора Байрактара, компания "полностью на стороне Украины" и "ничто не затмит сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена".

Кроме того, "Страна" сообщала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не признает аннексию Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины.