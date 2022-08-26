Турецкая компания Baykar в очередной раз заявила о невозможности поставок боевых беспилотников Bayraktar России.

Об этом гендиректор турецкой компании Халюк Байрактар сказал в интервью BBC.

По его словам, компания "полностью на стороне Украины" и "ничто не затмит сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена".

Напомним, в середине июля Халюк Байрактар заявлял, что никогда не разрешит продажу беспилотников в Россию из-за поддержки украинской борьбы за независимость.

Затем в конце июля управление оборонной промышленности Турции заявило, что не рассматривает вопрос возможного сотрудничества с Россией по совместному производству беспилотников "Байрактар".

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