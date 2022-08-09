ВСУ получили первые 50 турецких бронемашин Kirpi с встроенным пулеметом и противоминной защитой. Фото
Морская пехота Военно-Морских сил ВСУ получила первые 50 бронемашин Kirpi турецкого производства. Вскоре ожидается еще одна поставка 150 таких машин.
Об этом сообщил нардеп Юрий Мисягин в своем тг-канале.
"Пулемет, которым можно управлять вручную и поворачивать на 360 градусов, система пожаротушения, хорошая противоминная защита авто, броня Б6, 12 бойцов+экипаж", – описал характеристики техники Мисягин.
Также отметим, что Kirpi имеет однокузовную бронированную кабину, четыре пуленепробиваемых окна и сиденья с амортизацией. В передней части расположен двигатель, а в средней части размещается экипаж до 13 человек. Десантное отделение тянется от центра к кормовой части корпуса.
Машина оснащена противоминно-взрывостойкими сиденьями. Длина платформы – 7,35 м, высота – 3,2 м, ширина – 2,64 м. Стандартная версия 4×4 имеет снаряженный вес 18 085 кг, полный вес 19 710 кг и грузоподъемность 1 625 кг.
В машине есть аварийный люк, который позволить десанту покинуть бронемашину в случае аварии.
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