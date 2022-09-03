В течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БПЛА Bayraktar ТВ-2 была уничтожена вражеская техника общей стоимостью около 26,5 млн долларов.

Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Телеграм-канале.

"Это 8 единиц танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного $3 млн), по одной единице САУ АКАЦИЯ ( $1,6 млн., БМП ($0,6 млн.) и гаубицы ($0,3 млн.). Были повреждены пять танков Т-72 и одна БМП на $1,85 млн. Общая стоимость уничтоженной и поврежденной российской техники – $28,35 млн. Эффективные турецкие Байрактары в умелых руках наших воинов – мощное оружие! Один из аппаратов – помощь от дружеской Литвы", - написал Залужный.

Ранее турецкая компания Baykar в очередной раз заявила о невозможности поставок боевых беспилотников Bayraktar России. По словам гендиректора турецкой компании Халюка Байрактара, компания "полностью на стороне Украины" и "ничто не затмит сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена".

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