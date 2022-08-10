Россия, нарушая международные нормы, использует торговые суда для доставки оружия в Украину, считают разведки ЕС и США. Так, в конце прошлого месяца торговое судно Sparta II, находящееся под санкциями США, прошло турецкий пролив Босфор по пути из Сирии в Россию. В европейской разведке считают, что на корабле находилась военная техника, которую РФ хочет использовать в войне против Украины.

Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам неназванного чиновника, знакомого с вопросом, правительство США также считает, что РФ использует торговые суда для перевозки военных грузов к акватории Черного моря. В публикации говорится, что в период с 17 по 25 июля корабль Sparta II был замечен в Сирии с транспортными средствами в трюме, позже он был обнаружен при пересечении пролива Босфор, после чего его идентифицировали в Новороссийске по меньшей мере с 11 транспортными средствами, которые, вероятнее всего, разгружались.

Препятствий со стороны члена НАТО - Турции - при пересечении судном пролива Босфор не было, утверждают журналисты. В этой связи Государственный департамент Соединенных Штатов направил запросы правительству Турции. Турецкий чиновник сообщил, что Анкара не намерена проверять торговые суда, если информация о возможном правонарушении отсутствует.

При этом неизвестно, какую технику получила Россия из Сирии. В 2017 году министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что там российские военные получили более 160 видов современного оружия, включая истребители, ракеты с лазерной наводкой, танки, средства радиоэлектронной борьбы и ПВО.

Издание отметило, что возможные поставки оружия из Сирии влияют на общую логистику поставок российских войск, поскольку Новороссийск используется для пополнения запасов баз в оккупированном Крыму, а оттуда техника уже доставляется в оккупированные районы Херсонской и Запорожской областей. Переброска дополнительной техники связана с угрозой контрнаступления со стороны ВСУ на юге страны.

Напомним, Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией после ее признания "ЛДНР".

По данным Главного управления разведки МО Украины, РФ вывозит в Сирию похищенное украинское зерно, свеклу, картофель и капусту.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.