На Донбассе на стороне России воюет примерно 500 наемников из Ливии и Сирии.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью НВ.

"Я не думаю, что их тысячи. Это может быть 300-500 человек: они физически больше завезти не могут, потому что у них там тоже идет война, боевые действия. На сегодняшний день у нас есть фотографии именно этих людей, которые были уничтожены в Луганской области, в Попасной. Понимаем, о ком идет речь", - сказал секретарь СНБО.

Ранее в США заявляли, что не видят, чтобы Россия перебрасывала добровольцев из Сирии для войны в Украине.

Хотя Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ прибыли уже около 400 наемников из Сирии для войны против Украины.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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