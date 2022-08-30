ВСУ уничтожили на юге переправу через Днепр, три российских склада и десятки единиц техники врага - ОК "Юг"
В течение прошлых суток украинские военные из артиллерии поразили 13 пунктов управления российских войск в Херсонском, Бериславском и Каховском районах. Шестью авиационными ударами ВСУ атаковали позиции ПВО противника.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
В ОК "Юг" отметили, что ракетно-артиллерийские подразделения, продолжая выполнять огневые задачи, увеличили потери РФ за сутки до 82 солдат и 30 единиц техники, среди которых:
- зенитно-ракетная система С-300;
- 2 танка Т-72;
- 11 гаубиц "Мста-Б";
- 3 реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган";
- тяжелая огнеметная система "Солнцепек";
- самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С";
- самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С";
- 120 мм мобильный миномет;
- самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С";
- противотанковая управляемая ракета;
- 6 единиц бронированной техники.
Кроме этого, Вооруженные Силы Украины уничтожили склады боеприпасов врага в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.
Кроме того, ВСУ уничтожили переправу россиян через Днепр в районе села Львово в Бериславском районе Херсонской области.
Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.
Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. Назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.
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