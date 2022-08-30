Война в Украине продолжается. Фото: Генштаб ВСУ

В течение прошлых суток украинские военные из артиллерии поразили 13 пунктов управления российских войск в Херсонском, Бериславском и Каховском районах. Шестью авиационными ударами ВСУ атаковали позиции ПВО противника.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

В ОК "Юг" отметили, что ракетно-артиллерийские подразделения, продолжая выполнять огневые задачи, увеличили потери РФ за сутки до 82 солдат и 30 единиц техники, среди которых:

  • зенитно-ракетная система С-300;
  • 2 танка Т-72;
  • 11 гаубиц "Мста-Б";
  • 3 реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган";
  • тяжелая огнеметная система "Солнцепек";
  • самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С";
  • самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С";
  • 120 мм мобильный миномет;
  • самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С";
  • противотанковая управляемая ракета;
  • 6 единиц бронированной техники.

Кроме этого, Вооруженные Силы Украины уничтожили склады боеприпасов врага в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.

Кроме того, ВСУ уничтожили переправу россиян через Днепр в районе села Львово в Бериславском районе Херсонской области.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. Назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо. 

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