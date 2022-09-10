В Балаклее Харьковской области, которую ВСУ освободили 8 сентября, впервые за последние недели ночь была без стрельбы.

Как сообщили "Стране" местные жители, последние сильные "прилеты" были предыдущей ночью - сразу после освобождения города украинскими войсками. Вчера шла зачистка города и местами еще слышалась стрельба.

На данный момент в Балаклее спокойно. Но после нескольких дней фактической блокады есть серьезная проблема с продуктами.

А о том, где и как можно получить гуманитарную помощь (и раздают ли ее вообще), жители, с которыми мы поговорили, ничего не слышали.

В городе идут фильтрационные мероприятия, ищут тех, кто сотрудничал с россиянами, о чем ранее и заявлялось официально.

Напомним, сегодня появилось фото украинских военных возле горсовета в Купянске Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 198-го дня войны. Генштаб ВСУ заявил, что украинская армия в Харьковской области продвинулась на 50 км за три дня боев. Залужный сообщил, что ВСУ освободили более 1000 квадратных км территории. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харьковской и Херсонской областях. Советник ОП Алексей Арестович сказал, что ВСУ могут открыть "третий фронт".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как успехи ВСУ на фронте реанимировали тему переговоров с РФ, которую обсуждают на Западе.