Контрнаступление ВСУ не будет стремительным и постоянным - оно будет развиваться скачкообразно, со своими подъемами и спадами.

Такой прогноз в эфире телемарафона дал военный эксперт Олег Жданов.

"Этот этап теперь будет длиться до самого конца войны. Он будет долгим, с переменным успехом, не везде у нас будет получаться быстро, как это получается сейчас. Контрнаступление будет происходить скачкообразно... Мы освободили довольно большой кусок территории, надо на каком-то этапе остановиться и закрепиться. Надо перегруппировать силы, надо понимать, какую территорию мы должны оборонять в случае контрудара РФ", - сказал Жданов.

Неизбежность контрударов, по мнению Жданова, очевидна - более того, он уверен, что россияне "будут делать это изо всех сил". Поэтому он предостерегает от растягивания сил ВСУ, чтобы их плотность не стала малой, чтобы не появились слабые места. То есть, успех контрнаступления и его конечный предел сильно зависит от того, какие резервы Украина сможет задействовать.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе контрнаступления украинских войск, на некоторых участках южного фронта ВСУ продвинулись на несколько десятков километров.

Также мы писали, что в СБУ официально подтвердили заход украинских войск в Купянск.

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 198-го дня войны. Генштаб ВСУ заявил, что украинская армия в Харьковской области продвинулась на 50 км за три дня боев. Залужный сообщил, что ВСУ освободили более 1000 квадратных км территории. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харьковской и Херсонской областях. Советник ОП Алексей Арестович сказал, что ВСУ могут открыть "третий фронт".

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