Служба Безопасности Украины 10 сентября официально подтвердила заход украинских войск в Купянск.

Об этом сообщает СБУ на официальной странице в Facebook.

"Спецназовцы ЦСО "А" СБУ - в Купянске, который был и всегда будет украинским!", - заявляют в СБУ.

К сообщению прикреплены фотографии спецназовцев в городе.

Напомним, В субботу, 10 сентября, в сети появились фотографии украинских военных из города Купянск, освобождение которого ранее в Офисе президента называли ключевым для наступления ВСУ под Харьковом.

Также мы писали, что появилось видео с украинскими военными на въезде в Изюм Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 198-го дня войны. Генштаб ВСУ заявил, что украинская армия в Харьковской области продвинулась на 50 км за три дня боев. Залужный сообщил, что ВСУ освободили более 1000 квадратных км территории. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харьковской и Херсонской областях. Советник ОП Алексей Арестович сказал, что ВСУ могут открыть "третий фронт".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как успехи ВСУ на фронте реанимировали тему переговоров с РФ, которую обсуждают на Западе.