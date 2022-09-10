Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов днем 10 сентября официально объявил о поднятии украинского флага над Балаклеей.

Соответствующее видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

Синегубов рассказал, что сегодня совместно с военными во главе с командованием Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским они подняли в Балаклее украинский флаг.

"Город Балаклея Харьковской области. Государственный флаг Украины официально поднят", - сказал он на фоне флага.

Напомним, 8 сентября сообщалось, что ВСУ зашли в Балаклею и вывесили украинский флаг над горсоветом.

Также мы рассказывали, как в Балаклее местные жители встречали ВСУ после освобождения.

Кроме того, мы сообщали, что в освобожденной Балаклее впервые за недели ночь прошла без стрельбы. Сейчас в городе продолжается фильтрация.

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

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