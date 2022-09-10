Вооруженные Силы Украины застали врасплох российские войска на юге Харьковской области, где сейчас идет украинское наступление.

Об этом говорится в новой сводке британской разведки.

В минобороны Британии заявляют, что этот сектор удерживался слабо, и украинские силы захватили или окружили несколько городов.

"Российские силы вокруг Изюма, вероятно, становятся все более изолированными. Украинские силы сейчас угрожают городу Купянск, его захват станет серьезным ударом для России, потому что он находится на пути снабжения линии фронта на Донбассе", - говорится в отчете разведки.

Поскольку украинские операции также продолжаются под Херсоном, российский оборонительный фронт испытывает давление как на северном, так и на южном флангах, резюмируют в минобороны Британии.

Ранее сообщалось, что украинская армия подошла к ключевому городу на юге Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 198-го дня войны. Генштаб ВСУ заявил, что украинская армия в Харьковской области продвинулась на 50 км за три дня боев. Залужный сообщил, что ВСУ освободили более 1000 квадратных км территории. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харьковской и Херсонской областях. Советник ОП Алексей Арестович сказал, что ВСУ могут открыть "третий фронт".

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