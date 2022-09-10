Украинские войска в ходе контрнаступления освободили около 2 500 квадратных километров в Харьковской области.

Такие данные приводит американский Институт изучения войны (ISW).

Выход на Купянск и наступление на Изюм может в ближайшие часы разорвать наземные логистические линии российской армии, подчеркивают американские аналитики.

Кроме того, ВСУ продвигаются к Великому Бурлуку - важнейшему логистическому центру россиян.

РФ пока отвечает тем, что подтягивает в Харьковскую область ресурсы, констатирует ISW.

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 198-го дня войны. Генштаб ВСУ заявил, что украинская армия в Харьковской области продвинулась на 50 км за три дня боев. Залужный сообщил, что ВСУ освободили более 1000 квадратных км территории. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харьковской и Херсонской областях. Советник ОП Алексей Арестович сказал, что ВСУ могут открыть "третий фронт".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как успехи ВСУ на фронте реанимировали тему переговоров с РФ, которую обсуждают на Западе.