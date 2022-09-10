Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила о продвижении ВСУ на южных участках фронта.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

"Есть продвижение наших войск по линии южного фронта по разным участкам от 2 до нескольких десятков километров. В скором времени мы обязательно объявим те населенные пункты, которые с радостью встречают наших бойцов", - сказала Гуменюк.

Она также сообщила об ударах российских войск по объектам критической инфраструктуры Николаева - но, к счастью, без серьезных последствий.

Напомним, ранее британская разведка рассказала об успехах ВСУ в ходе наступления в Херсонской области.

Также сообщалось, генерал Тринкван считает, что украинская армия может отвоевать Херсон уже к октябрю.

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

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