На некоторых участках южного фронта ВСУ продвинулись на несколько десятков километров - Силы обороны юга
Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила о продвижении ВСУ на южных участках фронта.
Об этом она сказала в эфире телемарафона.
"Есть продвижение наших войск по линии южного фронта по разным участкам от 2 до нескольких десятков километров. В скором времени мы обязательно объявим те населенные пункты, которые с радостью встречают наших бойцов", - сказала Гуменюк.
Она также сообщила об ударах российских войск по объектам критической инфраструктуры Николаева - но, к счастью, без серьезных последствий.
Напомним, ранее британская разведка рассказала об успехах ВСУ в ходе наступления в Херсонской области.
Также сообщалось, генерал Тринкван считает, что украинская армия может отвоевать Херсон уже к октябрю.
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