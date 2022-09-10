Генштаб ВСУ утром 10 сентября опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что ВСУ отбили атаки противника в районе Бахмута (в районах Соледара, Зайцево, Веселой Долины и собственно самого Бахмута).

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Кроме того, украинские воины отбили атаку россиян под Авдеевкой - в районе Первомайского.

Также Генштаб сообщает об освобождении более 30 населенных пунктов, о чем вчера говорил президент, и более 1000 квадратных километров территории.

На освобождённых территориях Нацгвардия проводит "стабилизационные мероприятия", восстановлена работа полиции и ведется подготовка к отражению провокаций и попыткам проникновения диверсионных групп, сообщает Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, в Херсонскую область ввели отряд из 1300 "кадыровцев".

Напомним, ранее мы показывали видеографику продвижения украинской армии в Харьковской области.

Вместе с тем, сообщалось, что россияне перекидывают подкрепления в Харьковскую область.

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 198-го дня войны. Генштаб ВСУ заявил, что украинская армия в Харьковской области продвинулась на 50 км за три дня боев. Залужный сообщил, что ВСУ освободили более 1000 квадратных км территории. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харьковской и Херсонской областях. Советник ОП Алексей Арестович сказал, что ВСУ могут открыть "третий фронт".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как успехи ВСУ на фронте реанимировали тему переговоров с РФ, которую обсуждают на Западе.