Для украинских женщин-военных создадут унифицированную женскую военную форму. Судя по видео, опубликованному в сети, в комплект будет входить комуфляжный тактический костюм (брюки и куртка отдельно), под которым вместо термобелья предлагается носить боди защитной расцветки с длинным рукавом. Обувь на видео - демисезонные берцы светлого оттенка.

Также для женщин-военных создали комплект тактического нижнего белья, который представлен на фото слева от видео. Это спортивные трусы и топ в черно-зеленой расцветке.

Напомним, производство военной формы для женщин запустила депутат Киевского городского совета Ирина Никорак вместе с другими киевскими волонтерами. Проект называется Arm Women Now.

Как отметила Ирина Никорак, в рядах ВСУ служат более 50 тысяч женщин, из которых 3,5 тысячи – старшие офицеры. На передовой или в тылу, парамедики, танкистки, аэроразведчицы, артиллеристки, командирки роты или взвода – каждая из этих женщин выполняет свой военный долг на равных началах с мужчинами. Однако всем женщинам-военным выдают мужскую форму.

"Женской формы в Украине нет, купить ее можно только за границей или разработать самостоятельно. Женщинам выдают мужскую военную форму без учета женской физиологии. Почти 90% женщин вынуждены подшивать форму, если у них есть такая возможность в условиях полномасштабной войны", – рассказала депутат.

По словам Никорак, при разработке лекал, учитывали лучший международный опыт.

Напомним, НАТО призвало своих членов предоставить зимнее снаряжение и одежду ВСУ по срочному запросу главы Минобороны Алексея Резникова.

Тем временем война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".