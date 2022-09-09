Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о ситуации в районах боевых действий по состоянию на 18:00 9 сентября. ВСУ отбили несколько атак врага, в том числе у Авдеевки.

Сводка появилась в Фейсбуке.

В течение текущих суток враг нанес более 12 ракетных и более 12 авиационных ударов по объектам на территории Украины. Для этого провел до сорока самолетовылетов. Пострадала инфраструктура Великих Проходов, Староверовки, Юрьевки, Темировки, Терновых Под, Сухого Пруда, Барвинка и Белогорки. Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, в том числе с территории и воздушного пространства Беларуси, где продолжаются командно-штабные учения.

Враг обстреливает военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении – в районах Сеньковки, Блешни и Рощи Черниговской области и Стукаловки, Запсилья, Ходыно, Миропольского и Большого Прикола Сумской области;

– в районах Сеньковки, Блешни и Рощи Черниговской области и Стукаловки, Запсилья, Ходыно, Миропольского и Большого Прикола Сумской области; на Харьковском направлении – в Дуванке, Удах, Прудянке, Больших Проходов, Русских Тишках, Старом Салтове, Черкасских Тишках и Петровке;

– в Дуванке, Удах, Прудянке, Больших Проходов, Русских Тишках, Старом Салтове, Черкасских Тишках и Петровке; на Славянском направлении – в Славянске, Долине, Краснополье, Дмитровке, Вернополье и Никольском;

– в Славянске, Долине, Краснополье, Дмитровке, Вернополье и Никольском; на Краматорском направлении - неподалеку от Богородичного, Верхнекаменского, Северского, Григорьевки, Раздолевки и Ивано-Дарьевки;

- неподалеку от Богородичного, Верхнекаменского, Северского, Григорьевки, Раздолевки и Ивано-Дарьевки; на Бахмутском направлении – в Нью-Йорке, Зайцево, Веселой Долине, Майорске, Соледаре, Бахмутском, Бахмуте и Веселом;

– в Нью-Йорке, Зайцево, Веселой Долине, Майорске, Соледаре, Бахмутском, Бахмуте и Веселом; на Авдеевском направлении – в Авдеевке, Опросном, Первомайском, Красногоровке и Песках;

– в Авдеевке, Опросном, Первомайском, Красногоровке и Песках; на Новопавловском направлении - неподалеку от Марьинки, Новомихайловки, Парасковеевки, Никольского, Великой Новоселки, Курахово и Павловки;

- неподалеку от Марьинки, Новомихайловки, Парасковеевки, Никольского, Великой Новоселки, Курахово и Павловки; на Запорожском направлении – в районах Новоандреевки, Орехово, Новоданиловки и Новополя.

На Южнобугском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Кроме того, активно вел воздушную разведку БПЛА, совершил более 60 вылетов.

В Харьковской, Донецкой и Запорожской областях ВСУ отбили атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Прудянка, Русские Тишки, Вернополье, Николаевка Вторая, Зайцево, Авдеевка, Каменка, Перемога и Безымянное.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация ВСУ совершила более 10 ударов, уничтожив боевую технику, средства ПВО и значительное количество живой силы в опорных пунктах на Донецком и Южнобугском направлениях. Подразделения ПВО на разных направлениях уничтожили не менее двух БПЛА противника.

Ракетами уничтожены три пункта управления врага, понтонная переправа, 28 объектов сосредоточения живой силы и боевой техники. В зону поражения попали склады с боеприпасами и позиции артиллерии противника.

Как видно из сводки, информацию о взятии Балаклеи и других населенных пунктов Харьковской области Генштаб не публикует.

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