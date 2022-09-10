Украинские войска снимают видео с въезда в Изюм Харьковской области - города, который еще весной захватили россияне.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Бойцы в ролике сообщают, что они уже в Изюме и показывают украинский флаг на въезде в город.

Ранее прошла информация, что российские войска покинули город и отступают на восток.

Еще на одном видео также сняты бойцы у въезда в город. В конце, правда, кто-то кричит: "техника спереди", после чего съёмка прекращается. Чья техника и что произошло дальше - пока непонятно

Напомним, ранее украинские военные уже сообщали, что россияне 10 сентября покинули Изюм. "Страна" разбиралась, что это означает для ситуации на фронте.

Кроме того, сегодня появилось фото украинских военных возле горсовета в Купянске Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 198-го дня войны. Генштаб ВСУ заявил, что украинская армия в Харьковской области продвинулась на 50 км за три дня боев. Залужный сообщил, что ВСУ освободили более 1000 квадратных км территории. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харьковской и Херсонской областях. Советник ОП Алексей Арестович сказал, что ВСУ могут открыть "третий фронт".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как успехи ВСУ на фронте реанимировали тему переговоров с РФ, которую обсуждают на Западе.