Продолжают поступать сообщения об освобождении очередных населенных пунктов в Харьковской области.

Так, появились фото и видео с украинскими военными в селе Гнилица Первая в Харьковской области. Село расположено около Великого Бурлука - важного транспортного узла.

В местных пабликах пишут, что ВСУ уже зашли и в поселок Великий Бурлук. Но официальных подтверждений этого пока нет.

Приграничное село Токаревка (около Казачьей Лопани) тоже освобождено. Таким образом, ВСУ выходят на границу с Россией.

Кроме того, паблики пишут, что украинские флаги уже вывешены и в Волчанске. Этот город находится на самой границе с Россией. Но зашли ли уже туда ВСУ, пока непонятно.

Еще сообщается, что украинские войска вошли в поселок Липцы на севере Харьковской области. Он расположен в 13 километрах от российской границы.

Наконец, глава Золочевской общины Виктор Коваленко в интервью "Суспiльному" сообщил о том, что российская армия оставила территорию этой общины, примыкающей к границе с РФ (сам Золочев расположен к северо-западу от Харькова).

"Люди видели, как они садились в автобусы и выезжали из населенных пунктов, временно оккупированных. Это Турово, Макарово", - заявил Коваленко.

На сегодняшний день, по его словам, россияне отошли оттуда в сторону Казачьей Лопани, а стоящие возле Уд российские военные покинули свои позиции и отошли на территорию РФ.

Ранее сегодня Зеленский сообщил об освобождении пгт Чкаловское в Харьковской области.

Также мы рассказывали, что происходит в Изюме и сможет ли РФ создать новую линию обороны. ВСУ уже вошли в город, а россияне спешно отходят за реку.

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.