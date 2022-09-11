Гнилица Первая, Токаревка, Липцы. Опубликованы фото и видео из новых освобожденных сел в Харьковской области
Продолжают поступать сообщения об освобождении очередных населенных пунктов в Харьковской области.
Так, появились фото и видео с украинскими военными в селе Гнилица Первая в Харьковской области. Село расположено около Великого Бурлука - важного транспортного узла.
В местных пабликах пишут, что ВСУ уже зашли и в поселок Великий Бурлук. Но официальных подтверждений этого пока нет.
Приграничное село Токаревка (около Казачьей Лопани) тоже освобождено. Таким образом, ВСУ выходят на границу с Россией.
Кроме того, паблики пишут, что украинские флаги уже вывешены и в Волчанске. Этот город находится на самой границе с Россией. Но зашли ли уже туда ВСУ, пока непонятно.
Еще сообщается, что украинские войска вошли в поселок Липцы на севере Харьковской области. Он расположен в 13 километрах от российской границы.
Наконец, глава Золочевской общины Виктор Коваленко в интервью "Суспiльному" сообщил о том, что российская армия оставила территорию этой общины, примыкающей к границе с РФ (сам Золочев расположен к северо-западу от Харькова).
"Люди видели, как они садились в автобусы и выезжали из населенных пунктов, временно оккупированных. Это Турово, Макарово", - заявил Коваленко.
На сегодняшний день, по его словам, россияне отошли оттуда в сторону Казачьей Лопани, а стоящие возле Уд российские военные покинули свои позиции и отошли на территорию РФ.
Ранее сегодня Зеленский сообщил об освобождении пгт Чкаловское в Харьковской области.
Также мы рассказывали, что происходит в Изюме и сможет ли РФ создать новую линию обороны. ВСУ уже вошли в город, а россияне спешно отходят за реку.
Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.