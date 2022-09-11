"Страна" разбирается, что известно на данный момент о штурме Изюма Харьковской области украинскими войсками.

По информации некоторых украинских журналистов, армия РФ не смогла вывести все войска из-под Изюма и часть из них к югу от города оказались окружены. Отметим, что к югу от Изюма в направлении на Славянск ранее стояли многочисленные российские подразделения.

В российских военных Телеграм-каналах утверждают, что большая часть войск РФ к югу от Изюма избежала окружения и с боями идёт на северо-восток на левый берег Оскола и Северского Донца (при этом часть подразделений попала в оперативное окружение). Вероятно, на левом берегу россияне и попытаются создать новую линию обороны.

Также российские Телеграм-каналы пишут, что ещё этой ночью армия РФ оставалась в южной части Изюма, прикрывая отступление основных сил.

Остаются ли в Изюме российские войска, до сих пор достоверной информации нет. Украинские военные уже публикуют видео, как они передвигаются по городу.

Напомним, что на подступах к Лиману (Донецкая область) вчера весь день шли бои. Российские Телеграм-каналы писали, что город по-прежнему находится под контролем РФ. Также сообщалось об ударах по украинской переправе через Северский Донец под Лиманом.

Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что если ВСУ возьмут Лиман, то планы России по созданию нового рубежа обороны по левому берегу Донца будут разрушены. Поэтому бои за город имеют большое значение для обоих сторон.

Напомним, что вчера глава ОП Андрей Ермак намекнул на штурм Изюма, а также появились фото и видео украинских военных на въезде в город.

По оценке Reuters, падение Изюма станет самым тяжелым поражением Москвы после ухода из-под Киева.