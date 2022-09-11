В приграничном поселке Казачья Лопань в Харьковской области местные жители подняли украинский флаг.

Жители и мэр Дергачей Вячеслав Задоренко говорят, что российские военные сами спешно покинули посёлок и удалились в направлении Белгорода.

Других подтверждений этой информации пока нет.

"Но если это так, то получается, что украинская армия выходит на данном участке прямо на границу с РФ", - комментирует происходящее Телеграм-канал "Полиитка Страны".

Напомним, что сегодня Зеленский сообщил об освобождении пгт Чкаловское в Харьковской области.

По мнению президента, зима может стать переломным моментом в освобождении Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.