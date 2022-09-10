Российские военные Telegram-каналы сообщают о взятии ВСУ поселка Белогорки в Херсонской области.

Населенный пункт находится на южном берегу Ингульца рядом с Давыдовым Бродом.

При этом, по данным пабликов, там уже неделю нет российских войск, а село находится под постоянными обстрелами и практически уничтожено.

Ранее о взятии ВСУ села Белогорка сообщали украинские Telegram-каналы, однако ни фотографий оттуда, ни официальных подтверждений по этому поводу пока не поступало.

Тем временем в самом Херсоне прогремели взрывы. Местные паблики пишут о прилетах в район промзоны.

По данным Генштаба ВСУ, командование российских войск пытается усилить оккупированный город Херсон за счет перемещения резервов. Фиксируются новые подразделения противника, военнослужащие которых плохо ориентируются в городе.

Также россияне пытаются вести работы по возобновлению движения через мост Каховской ГЭС, участок которого находится под огневым контролем ВСУ. В Новой Каховке ужесточены фильтрационные меры, которые проходят с участием сотрудников ФСБ - проверяют мобильные устройства, ищут помогающих ВСУ. Похожая ситуация сложилась и в Энергодаре.

Ранее мы писали, что пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила о продвижении ВСУ на южных участках фронта. По словам Гуменюк, украинские войска продвинулись по линии южного фронта по разным участкам от 2 до нескольких десятков километров.