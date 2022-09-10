Генштаб ВСУ признал факт освобождения ряда населенных пунктов на Харьковском и Южнобужском направлениях. Но из соображений безопасности военнослужащих ВСУ, информацию обещают сообщить позже.

Об этом говорится в вечерней сводке.

По данным Генштаба, командование российских войск пытается усилить оккупированный город Херсон за счет перемещения резервов. Фиксируются новые подразделения противника, военнослужащие которых плохо ориентируются в городе.

Также россияне пытаются вести работы по возобновлению движения через мост Каховской ГЭС, участок которого находится под огневым контролем ВСУ. В Новой Каховке ужесточены фильтрационные меры, которые проходят с участием сотрудников ФСБ - проверяют мобильные устройства, ищут помогающих ВСУ. Похожая ситуация и в Энергодаре.

ВСУ успешно отразили наступательные действия противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Бахмут, Первомайское и Новомихайловка.

Ранее в СБУ официально подтвердили заход украинских войск в Купянск.

Тем временем уже даже в оккупированном Волчанске на границе с РФ заявили, что к ним приближается ВСУ.

Однако в Минобороны РФ заявили, что сами отвели войска в Харьковской области, чтобы перекинуть их на Донбасс.

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 198-го дня войны. Генштаб ВСУ заявил, что украинская армия в Харьковской области продвинулась на 50 км за три дня боев. Залужный сообщил, что ВСУ освободили более 1000 квадратных км территории. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харьковской и Херсонской областях. Советник ОП Алексей Арестович сказал, что ВСУ могут открыть "третий фронт".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как успехи ВСУ на фронте реанимировали тему переговоров с РФ, которую обсуждают на Западе.