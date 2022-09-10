Президент Владимир Зеленский заявил, что зима может стать переломным моментом в освобождении украинских территорий, но для этого нужна систематическая поставка оружия.

Об этом Зеленский сказал на 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии, пишет сайт президента.

"Я считаю, что эта зима – переломная, и она может привести к быстрой деоккупации Украины. Мы видим, как они бегут на некоторых направлениях. Будь мы немного сильнее оружием, мы бы деоккупировали быстрее", – заявил президент.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский потроллил армию РФ в своем вечернем обращении 10 сентября за бегство из Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 198-го дня войны. Генштаб ВСУ заявил, что украинская армия в Харьковской области продвинулась на 50 км за три дня боев. Залужный сообщил, что ВСУ освободили более 1000 квадратных км территории. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харьковской и Херсонской областях. Советник ОП Алексей Арестович сказал, что ВСУ могут открыть "третий фронт".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как успехи ВСУ на фронте реанимировали тему переговоров с РФ, которую обсуждают на Западе.