Президент Украины Владимир Зеленский в субботу 10 сентября провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

"В первую очередь участники заседания заслушали доклады командиров войск оперативных групп по поводу активных действий сил обороны по деоккупации украинских территорий. По результатам были согласованы соответствующие решения, в частности, касающиеся безопасности в освобожденных населенных пунктах", - указано на сайте президента.

Отдельное внимание уделялось итогам пятой встречи в формате "Рамштайн" и материально-техническому обеспечению украинской армии.

На заседании были определены первичные нужды сил обороны Украины.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников подвел итоги "Рамштайн-5", где встречались министры обороны стран Запада.

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