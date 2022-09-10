Министр обороны Алексей Резников подвел итоги "Рамштайн-5", где встречались министры обороны стран Запада.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Резников сообщил, что есть серьезные сдвиги в сфере ПВО/ПРО.

"Мы уже получили от Германии зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard. Наши специалисты заканчивают обучение на современном немецком ЗРК Iris-T, который вскоре сделает наше небо более безопасным. Принято принципиальное решение по комплексам NASAMS. Не говоря уже о бронетехнике и большом объеме другой помощи. Это произошло только через 4,5 месяца", - пишет он.

Во время встречи был объявлен очередной пакет на $675 млн, в котором содержатся "очень важные" боеприпасы для HIMARS (вероятно, речь идёт о снарядах "Эскалибур" - Ред.) "и другие вещи, которые пригодятся во время активных действий".

По словам Резникова, вопросы инвестиций в ВПК вскоре будут рассматриваться на отдельной сессии в рамках НАТО.

Отдельно обсуждалась подготовка украинских бойцов. По словам Резникова, выстраивается несколько тренинговых программ, в том числе - под эгидой Евросоюза.

"Мы уже внесли конкретные предложения, среди которых строительство тренинговых центров в Украине, чтобы объединить европейские ресурсы и технологии с практическим опытом нашей армии. Тогда эти центры будут работать в интересах всей Европы", - пишет Резников.

Ранее Резников рассказал, долго ли еще будет длиться война в Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.