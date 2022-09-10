Министр обороны Украины Алексей Резников дал понять, что для большинства украинских мужчин останется в силе запрет на выезд за границу.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

"Генштаб и весь сектор безопасности и обороны должны иметь возможность привлекать резервы, пополнять ряды из мобилизационного резерва. А это значит, что да, к сожалению, мужчины здесь, в состоянии войны, в своих возрастных параметрах подавляющим большинством должны быть готовыми воевать, даже не быть призванными, а воевать", - сказал Резников, отвечая на вопрос, будет ли оставаться выезд мужчин за границу возможным только для определенных категорий.

Также он рассказал, что на рассмотрении правительства находится проект решения о том, чтобы открыть границы для студентов, как для лиц, не подлежащих призыву.

"Проект этого постановления согласовали, и оно на рассмотрении в правительстве", - заявил Резников.

Отметим, что просьбу выпускать студентов главком Залужный направил в Кабмин еще 12 августа. То есть вопрос рассматривается почти месяц.

Ранее сообщалось, как мужчинам-студентам иностранных вузов выехать из Украины.

Также мы писали, что Шмыгаль не подписал постановление о выезде военнообязанных мужчин в зарубежные командировки.