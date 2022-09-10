"Они должны быть готовыми воевать". Резников рассказал, отменят ли в Украине запрет на выезд мужчин за границу
Министр обороны Украины Алексей Резников дал понять, что для большинства украинских мужчин останется в силе запрет на выезд за границу.
Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".
"Генштаб и весь сектор безопасности и обороны должны иметь возможность привлекать резервы, пополнять ряды из мобилизационного резерва. А это значит, что да, к сожалению, мужчины здесь, в состоянии войны, в своих возрастных параметрах подавляющим большинством должны быть готовыми воевать, даже не быть призванными, а воевать", - сказал Резников, отвечая на вопрос, будет ли оставаться выезд мужчин за границу возможным только для определенных категорий.
Также он рассказал, что на рассмотрении правительства находится проект решения о том, чтобы открыть границы для студентов, как для лиц, не подлежащих призыву.
"Проект этого постановления согласовали, и оно на рассмотрении в правительстве", - заявил Резников.
Отметим, что просьбу выпускать студентов главком Залужный направил в Кабмин еще 12 августа. То есть вопрос рассматривается почти месяц.
Ранее сообщалось, как мужчинам-студентам иностранных вузов выехать из Украины.
Также мы писали, что Шмыгаль не подписал постановление о выезде военнообязанных мужчин в зарубежные командировки.