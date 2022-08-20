В соцсетях отреагировали на введение Кабмином идеи ввести с 1 сентября залог в 200 тысяч гривен ради возможности покинуть страну.

Столичный бологер Евгений Хурсин пишет, что сторонников платить почти 5 тысяч долларов за командировку одного сотрудника среди бизнесменов нет. Да и те, кто хотел уехать из Украины, уже уехали.

"Пока не встретил ни одного предпринимателя кто одобрил бы, недавно озвученное предложение, о залоге в 200 000 гривен (5000 долларов) за каждого работника предприятия, который должен выехать в командировку в другую страну, с ограничением в 7 дней. Наверное, законы и ограничения для бизнеса должны создавать всё-таки те, кто в своей жизни хоть каким-то бизнесом, кроме айти (шепчутся что это заточено под них), занимался. Или просто живёт в одном мире с обычными украинскими гражданами и предпринимателями, а не в каком-то своем, параллельном. Принимая и даже рассматривая такую нелепость и чушь. Скорее всего те, кто хотел уехать - уже уехали. И уедут, по возможности. И при необходимости. Дорого, но без всяких ограничений по времени возврата. Давайте будем объективны. И посмотрим правде в лицо. А вы как думаете?" - написал он.

Телеведущий Дмитрий Спивак называет решение правительства "странным" и полагает, что залог может быть унизительным рычагом разделения украинцев на богатых и бедных.

"А ЗАЛОГ, ЭТО НЕ УНИЗИТЕЛЬНО? А разве это не делит людей на правильных (богатых) и неправильных (бедных)? А разве преподавателя, инженера на госпредприятии, или представителя любой другой профессии, не ограничивают в их правах? Странное решение.

Лучше бы уже открыто и прозрачно продавали право на выезд. А деньги на нужды армии. Или медицины. Или науки. Или…. В общем, было бы более честно. Хотя, для многих это открывает окно возможностей…"

Народный депутат Ярослав Железняк, напротив, назвал идею правильным решением:

"Можете бросать в меня камни, но я искренне считаю, что история с выездом для предпринимателей – это правильное решение.

Да, по критериям есть вопросы. Например, если 9 сотрудников, то вот этот один, который уедет, будет уже 11% от персонала…или придется штат быстро расширять до 10 минимум. И по уровню зарплаты есть вопросы. Уверен, что либо сделают дополнительные разъяснения, либо изменения.

И так, для меня, как человека из Мариуполя, вопрос о выпуске моряков тоже не получил ответа. 👏Но это точно лучше, чем ничего, как было до этого. И зная, как тяжело было это столкнуть с мертвой точки "никого никуда не упускаем", это точно неплохой первый шаг.

Поэтому искренне не понимаю предательство на этот счет. Хуже всего, что можно сейчас сделать – это зафукать инициативу, тогда от нее быстро откажутся. Ну и дальше, думаю, вряд ли кто-нибудь решится в ближайшие месяцы хотя бы что-то делать в этом направлении вообще. И по морякам, и по другим категориям. Станет не лучше, а просто останется, как сейчас.

Точно легче вносить изменения, ослабят требования и расширять список, когда есть базовое решение. Плохо, когда такого решения вообще нет, как было до сих пор.

Киевский бизнесмен Гарик Корогодский назвал залог "унизительной @уйнёй".

"В СМЫСЛЕ?? Бизнесмены могут уехать на неделю, оставив залог 200т тысяч? Только прочитал проект постановления. Да, многим нужно выехать на несколько дней – проведать семьи, по работе. Но залог?? Унизительная @уйня. Уж лучше продавайте право на выезд. Честно, открыто, за миллион. И пускайте его на армию. Или за 10 миллионов. Или за 100".

Нардеп Максим Бужанский иронизирует, что залог мог быть еще больше.

"Кабмину стоило бы указать условием возможности выезда мужчин за границу не только залог в 200 тысяч гривен, но и наличие фамильного перстня с бриллиантом в 40 карат. Для 80 процентов наших граждан это условия одного порядка. Удивлен, как они программу Е-Ломбард не запустили в Дии, хочешь поехать, заложи хату. Это введение социального имущественного ценза, унизительное, оскорбительное для людей, которые пол года несут на своих плечах все тяготы войны. Уверен, что проблему временного выезда граждан к семьям, можно решить только введением специальных временных проездных документов", - написал Бужанский.

Юрист Ростислав Кравец назвал введение крупных залоговых сумм "циничным нарушением Конституции".

"Циническое нарушение Конституции Украины в результате неправомерных, бездарных и вредных действий доцента Вениславского из "Слуг народа", на мой взгляд. Это очередное грубое нарушение прав человека. Бизнесу нужно работать, а не сложа руки наблюдать, как профаны уничтожают государство. Установление платы за выезд – это унижение украинцев и демонстрация полного непонимания чиновниками своих задач", - написал он.

Адвокат Дмитрий Бузанов перечислил условия выезда мужчин за границу, которые предлагает государство, и переименовал сервис "єВидрядження" в "єПанщину".

"єПанщина.

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Советуем уплатить все долги уже сейчас, если командировка будет в сентябре, чтобы не делать это в последний момент. Получить разрешение на выезд одновременно сможет не более 10% от количества застрахованных лиц. Но при этом не больше 10 человек из компании одновременно", - написал он у себя в Facebook.

Напомним, вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля. Подать заявку на "єВидрядження" можно будет через "Дию". Выезжать можно будет не дольше чем на 7 дней, а за 7 дней до командировки нужно внести 200 тысяч гривен на счет Ощадбанка. Если в течение 7 дней человек не возвращается, эта сумма изымается в пользу государства.

В случае конфискации средств эти деньги будут переданы на нужды Минобороны, а предприятие не сможет больше никогда оформить новые разрешения на выезд сотрудников за границу.

Кроме всего прочего, чтобы отправить своего сотрудника за границу, средняя зарплата в компании должна быть не меньше 20 тыс. грн в месяц, своевременно предоставлена налоговая отчетность, задолженности по уплате ЕСВ быть не должно. Одновременно в командировку могут ехать не более 10% сотрудников, но не более 10 человек.

Подробно о том, как будет работать эта схема, "Страна" писала здесь.