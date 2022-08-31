Нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко сомневается, что постановление о выезде мужчин за границу под залог в 200 тысяч гривен будет подписано. Оно должно было начать работать с 1 сентября (то есть, с завтрашнего дня), но до сих пор не подписано.

"Постановление пока не подписано, его нет на официальном сайте КМУ, а лично я сомневаюсь в его подписании", - написал Федиенко в Telegram.

Он заявил, что есть компании, "которые уже практиковали предоставление возможности выезда за границу мужчинам незаконным способом".

И также заявил, что важно понять, сколько работающих необходимо для содержания одного военного.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как украинских мужчин будут выпускать за границу за 200 тысяч и кто на этом заработает. Разрешения для ФОП и юрлиц будут оформляться через "Дию" в проекте "еВидрядження". Получить добро на выезд сотрудников смогут те компании, где средняя зарплата составляет не ниже 20 тысяч, нет задолженностей по налогам (в частности, ЕСВ) и все в порядке с отчетностью. В командировку за границу может уехать одновременно максимум 10% трудового коллектива (но не более 10 человек) и не дольше чем на 7 дней.

Самое интересное: предпринимателям придется вносить залоги - 200 тысяч гривен на эскроу-счет в Ощадбанке. Деньги обещают возвращать после возврата сотрудников в Украину. Если условия будут нарушены, залог уйдет на нужды Минобороны, а бизнесмен больше никогда не сможет оформить новые разрешения на выезд сотрудников, плюс будут аннулированы уже действующие.

Юристы прогнозировали, что с запуском нового проекта в Украине появится и новая коррупционная схема выезда мужчин наряду с уже действующими.

Также мы показывали, как украинцы отреагировали на идею выпускать мужчин за границу под залог в 200 тысяч.