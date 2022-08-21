На Закарпатье, рядом с селом Нижняя Апша пограничники одного из спецподразделений Госпогранслужбы задержали группу из пяти мужчин призывного возраста, которые намеревались незаконно пересечь украинско-румынскую границу по реке Тиса.

Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.

Все задержанные являются жителями этого населенного пункта. Задержанные граждане Украины были доставлены в пограничное подразделение. Во время осмотра их личных вещей пограничники, кроме паспортов и сменной одежды обнаружили средства в разной валюте, а именно: 5 тысяч чешских крон, 2,5 тысячи долларов, 500 евро, 1 тысячу румынских лей и 8 тысяч гривен.

На правонарушителей составлены админпротоколы за попытку незаконного пересечения границы. Кроме того, в рамках ст. 336 УКУ "Уклонение от призыва по мобилизации" пограничники направили заявления в Тячевское отделение Нацполиции и Закарпатской областной прокуратуры.

Ранее на границе с Молдовой пограничники задержали троих призывников-уклонистов, которые прятались в подсолнухах.

Напомним, ранее на Закарпатье копы приехали вручать повестки голым хиппи.

Также "Страна" писала, что с 1 сентября мужчин из Украины будут выпускать под залог в 200 тысяч гривень. Правда, в сетях такое условие уже называют унизительным и таковым, которое разделит украинцев на бедных и богатых.

Тем временем война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

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Более подробно о том, что в захваченных областях "референдум" откладывается, угрозе Фукусимы на ЗАЭС и открытии границ для мужчин за $5000 смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".