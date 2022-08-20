В Одесской области сотрудники Государственной пограничной службы задержали троих мужчин, пытавшихся уклониться от призыва и пробраться в Молдову.

Об этом сообщает в Facebook Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Двух граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу вблизи н.п. Новые Трояны задержали пограничники Измаильского отряда.



"Мужчин пограничники застали "на горячем", когда те почти пересекли украинско-молдавскую границу. Чтобы незаконно добраться до соседней страны, они скрытно передвигались подсолнечным полем, расположенным вплотную к государственной границе", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, через 45 минут в 3 километрах от этого места другой пограничный наряд задержал еще одного мужчину, который также пытался бежать из Украины.

Напомним, МВД Украины назвало уклонистов главными нарушителями границ. Они переодеваются в женщин и даже прячутся в бейби-боксах.

Ранее мы писали, что в Одессе задержали 29-летнюю женщину, которая за 1500 долларов незаконно вывозила мужчин за границу. Схема была завязана на том, что она оформляла фиктивные документы на "опекунов" ее 15-летнего приемного сына.