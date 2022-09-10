Украина получит около 530 миллионов долларов от Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Средства пойдут на зарплаты бюджетникам, пенсии и социальную помощь.

Об этом сообщил в субботу, 10 сентября, в Telegram премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"На сегодняшнем заседании правительства одобрили распоряжение, которое позволит привлечь эти средства в государственный бюджет. Такая поддержка МБРР поможет Украине в бесперебойном исполнении своих социальных обязательств. Средства, в частности, будут направлены на оплату труда спасателей, педагогов, медиков, а также пенсионные выплаты и социальную помощь", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что, по словам Дениса Шмыгаля, Евросоюз разблокировал 8 миллиардов евро помощи Украине. Также глава Кабмина обсудил с германскими партнерами вопросы получения следующих трех миллиардов евро поддержки и макрофинансовой помощи Украине до конца текущего года.

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 198-го дня войны. Генштаб ВСУ заявил, что украинская армия в Харьковской области продвинулась на 50 км за три дня боев. Залужный сообщил, что ВСУ освободили более 1000 квадратных км территории. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харьковской и Херсонской областях. Советник ОП Алексей Арестович сказал, что ВСУ могут открыть "третий фронт".

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