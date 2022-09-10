Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Об этом президент Франции написал в Twitter.

Макрон разделил с Зеленским требование о выводе российских войск из района Запорожской АЭС для обеспечения безопасности ядерных установок.

Кроме того, президент Франции расспросил Зеленского о развитии ситуации на поле боя и потребностях Украины, в удовлетворении которых Франция могла бы оказать помощь.

Ранее мы писали, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил Киеву и Москве заключить соглашение о запрете атаковать Запорожскую АЭС.

Также "Страна" сообщала, что "Энергоатом" может остановить последний работающий реактор Запорожской АЭС.

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