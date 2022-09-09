Оператор больше не уверен в возобновлении внешнего электроснабжения после ночного обстрела

Компания Энергоатом, являющаяся оператором Запорожской АЭС, рассматривает возможность остановки единственного работающего реактора.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он объяснил это тем, что оператор больше не уверен в возобновлении внешнего электроснабжения после ночного обстрела.

Гендиректор МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы в районе Запорожской АЭС в связи с критической ситуацией в электроснабжении станции.

Ранее Гросси призвал Украину и Россию заключить соглашение о том, что ЗАЭС нельзя атаковать.

А вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей территорий вблизи ЗАЭС самостоятельно найти способ и эвакуироваться.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня. 

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