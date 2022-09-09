Энергоатом может остановить последний работающий реактор Запорожской АЭС - глава МАГАТЭ
Компания Энергоатом, являющаяся оператором Запорожской АЭС, рассматривает возможность остановки единственного работающего реактора.
Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он объяснил это тем, что оператор больше не уверен в возобновлении внешнего электроснабжения после ночного обстрела.
Гендиректор МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы в районе Запорожской АЭС в связи с критической ситуацией в электроснабжении станции.
Ранее Гросси призвал Украину и Россию заключить соглашение о том, что ЗАЭС нельзя атаковать.
А вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей территорий вблизи ЗАЭС самостоятельно найти способ и эвакуироваться.
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