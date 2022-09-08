МАГАТЭ подтвердило, что в результате обстрела была повреждена резервная линия электропередач на Запорожской АЭС.

Об этом организация сообщила на своем официальном сайте.

"Из трех резервных линий между ЗАЭС и ТЭЦ одна сейчас повреждена в результате обстрела, а две другие отключены, сообщило высокопоставленное украинское оперативное руководство экспертам МАГАТЭ, присутствовавшим на станции с прошлой недели", - говорится в сообщении.

В МАГАТЭ заявили, что повреждения, нанесенные обстрелом, "не оказали непосредственного воздействия" на АЭС, поскольку в то время линия электропередач не была подключена к сети.

"Последние несколько дней ЗАЭС полагалась на свой единственный действующий реактор для получения энергии, необходимой для охлаждения и других функций безопасности", - заявило МАГАТЭ.

Напомним, сегодня назначенные РФ "власти" оккупированного Энергодара заявили об очередном обстреле города и Запорожской АЭС. Сообщается, что в результате обстрела пробит резервуар с мазутом на ТЭС, вытекло более 30 тонн мазута в канал, подающий воду на охлаждение реакторов ЗАЭС.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

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