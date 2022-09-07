Назначенные РФ "власти" оккупированного Энергодара заявляют об очередном обстреле города и Запорожской АЭС.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что в результате обстрела пробит резервуар с мазутом на ТЭС, вытекло более 30 тонн мазута в канал, подающий воду на охлаждение реакторов Запорожской АЭС.

Пишут также о семи "прилетах" в учебный центр и парковку у ЗАЭС, и о повреждении высоковольтной ЛЭП, подающей свет в город.

Сообщается, что обесточен и остановлен пятый реактор ЗАЭС.

Ранее мэр города Дмитрий Орлов заявил, что в оккупированном Энергодаре сегодня снова пропал свет из-за обстрелов, в которых он обвинил РФ.

Накануне вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей территорий вблизи ЗАЭС самостоятельно найти способ и эвакуироваться.

Ее заявление вызвало панику в украинском Никополе.

Напомним, что вчера на Совбезе ООН заявили, что Запорожскую АЭС обстреливают намеренно, и призвали прекратить военные действия.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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