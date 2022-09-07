В оккупированном Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, днем 7 сентября уже второй раз за сутки пропал свет из-за обстрелов.

Об этом сообщает мэр города Дмитрий Орлов, обвиняя в обстрелах россиян.

"Работники коммунальных и других служб просто не успевают завершить одни аварийно-восстановительные работы, как очередной обстрел сводит их работу к нулю и надо все начинать сначала. Прогнозировать сроки восстановления электроснабжения сейчас невозможно", - говорит Орлов.

Отметим, что утром Орлов сообщал, что в Энергодаре нет света из-за повреждения подстанции "Луч". Днем об отключении света сообщили назначенные россиянами "власти".

Напомним, что вчера в Энергодаре после мощного взрыва пропал не только свет, но и вода.

На Совбезе ООН заявили, что Запорожскую АЭС обстреливают намеренно, и призвали прекратить военные действия.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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