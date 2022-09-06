Только один из пяти школьников Николаева остался в обстреливаемом городе корабелов
Всего 22% (чуть больше 1/5) школьников остались в Николаеве.
Об этом сообщает руководитель управления образования горсовета Анна Личко для СМИ.
Еще 14% находятся на территории Николаевской области, 25% – в других областях Украины, 39% – за границей.
Касаемо учителей, в Николаеве находится их 53%, 30% – в других областях Украины, еще 17% – за границей.
Напомним, ранее мы писали, что в Харькове 1 сентября начали учебу на 24 тысячи меньше школьников, чем в прошлом году.
Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.
Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".