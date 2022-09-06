Всего 22% (чуть больше 1/5) школьников остались в Николаеве.

Об этом сообщает руководитель управления образования горсовета Анна Личко для СМИ.

Еще 14% находятся на территории Николаевской области, 25% – в других областях Украины, 39% – за границей.

Касаемо учителей, в Николаеве находится их 53%, 30% – в других областях Украины, еще 17% – за границей.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове 1 сентября начали учебу на 24 тысячи меньше школьников, чем в прошлом году.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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