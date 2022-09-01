В новом учебном году школьники Запорожья будут учиться в онлайн-режиме.

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале.

По его словам, такое желание выразили 76 процентов опрошенных родителей, хотя в июле из бюджета города было выделено 34 млн гривен на обустройство 61 простейшего укрытия в школах.

По информации Куртева, с учителями Запорожья будут учиться 66 тысяч детей, включая тех, кто находится в эвакуации.

Ранее об обучении в онлайн-режиме сообщили мэры Харькова и Николаева. Таким образом, все крупные города, находящиеся вблизи линии фронта, отказались от обучения в школах.

Напомним, сегодня мэр города Николаева Александр Сенкевич сообщил, что с 1 сентября николаевские школьники будут учиться онлайн. Ранее стало известно, что новый учебный год в школах и вузах Харьковщины начнется в режиме дистанционного обучения.

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Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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