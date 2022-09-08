Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, побывавший на прошлой неделе на Запорожской АЭС, предложил Украине и России заключить соглашение о том, что ЗАЭС нельзя атаковать.

Об этом сообщает газета la Repubblica.

"Идея состоит в том, чтобы сказать русским и украинцам: вы принципиально согласны с тем, что станцию нельзя атаковать? Так что давайте заключим простое соглашение по защите, фактически "санктуаризации" (неприкосновенности) станции", - заявил Гросси.

Накануне Гросси заявил, что убедился в ударах по станции, назвал такую ситуацию неприемлемой, заявив, что все системы станции должны полностью функционировать.

Также сообщалось, что МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на ЗАЭС и призвало срочно установить безопасную зону вокруг станции.

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