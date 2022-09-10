Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 10 сентября, в котором рассказал о деоккупации Харьковской области и поблагодарил ВСУ.

Он сообщил, что за сентябрь было освобождено более 2 тысяч кв. км территорий. Поблагодарил за это украинских военных и назвал бригады, которые освобождали населенные пункты Харьковской области.

"Российская армия демонстрирует лучшее, что умеет - показывает спину. В конечном счете это неплохой выбор для них - убегать", - сказал Зеленский.

Он заявил о гарантиях для российских военных и силовиков, которые не хотят возвращаться в РФ, что после задержания с ними будут обращаться в соответствии с международными конвенциями.

Президент поручил ускорить и завершить до 8 декабря реконструкцию линии электропередач от Хмельницкой АЭС до польского города Жешув в рамках договоренностей с руководством Польши, но добавил, что "конечно, это все возможно только при условии сохранения нормального контроля Украиной над Запорожской АЭС".

Также Зеленский поручил Кабмину проработать возможность отправки Польше 100 тысяч тонн энергетического угля "уже сейчас". Заявил, что Украине хватит имеющихся сейчас объемов. "Можем помочь нашим братьям подготовиться к зиме", - сказал президент.

Поздравил с днем города Лиман в Донецкой области и Днепр.

Ранее мы писали, что в вечерней сводке 10 сентября Генштаб подтвердил продвижение ВСУ в Харьковской и Херсонской областях.

Также "Страна" рассказывала, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что воевать с нынешней интенсивностью украинцам придется недолго. "Войска россиян будут бежать", - сказал министр.