Зеленский заявил, что есть новые результаты в наступлении украинской армии, но не назвал их. Видео
Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение.
Главные тезисы из речи президента:
- С глубокой грустью узнал о смерти Ее Величества королевы Елизаветы II. Тяжелая потеря для всей Европы, для мира. От имени всего украинского народа выражаю соболезнования королевской семье, всей Великобритании и странам Содружества наций.
- Сегодня с визитом в Киеве был Госсекретарь США Энтони Блинкен. Мы провели с ним очень полезные для обеих наших стран переговоры. Спектр тем на переговорах был широк. Обсудили политическое сотрудничество, взаимодействие в финансовой плоскости, уделили внимание Fast Recovery Plan и в целом восстановлению Украины после российских ударов. Я затронул вопрос официального признания России государством-террористом.
- Есть решение президента Байдена о новом пакете оборонной помощи в размере 675 миллионов долларов. Объявлено и о том, что Украина получит более миллиарда долларов из общего пакета поддержки европейских демократий.
- Провел разговор с новоизбранным президентом Кении. Поздравил с победой на выборах, договорились усиливать сотрудничество. Говорили и о преодолении продовольственного кризиса – делаем все для этого. Только за сегодняшний день из наших портов вышли четыре судна с агропродукцией для азиатских стран. В эти часы на разгрузку в порт Судана заходят более 65 тысяч тонн продовольственной пшеницы. Вчера вышел балкер с пшеницей для Кении – более 50 тысяч тонн. Сейчас в Одессе загружаются суда для Ливана и Ливии. В порту Южный ожидает загрузки судно, которое последует в Индию.
- Провел новое заседание ставки верховного главнокомандующего. Прежде всего о наших активных действиях на передовой. ВСУ освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с первого сентября освобождены более тысячи квадратных километров нашей территории.
Ранее в Белом доме заявляли, что решение американской администрации не вносить Россию в свой список государств - спонсоров терроризма является окончательным.
"Страна" приводила слова Михаила Подоляка о том, что сейчас "Россия получает идеальный урок истории" на фронте.
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