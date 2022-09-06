Решение американской администрации не вносить Россию в свой список государств - спонсоров терроризма является окончательным.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге 6 сентября.

У Жан-Пьер спросили, является ли это решение окончательным.

"Да, это так", - ответила она.

По ее словам, США не считают эффективным предложение внести Россию в упомянутый перечень. По мнению администрации Байдена, подобный шаг может иметь "непредвиденные последствия для Украины и мира".

"Например, это может серьезно повлиять на возможность доставки помощи в украинские районы", - пояснила Жан-Пьер.

Кроме того, уточнила пресс-секретарь Белого дома, такая мера "может оттолкнуть" коммерческие и гуманитарные структуры от "содействия экспорту продовольствия".

Ранее американский президент Джо Байден заявлял, что Россию нельзя признавать страной - спонсором терроризма.

Признать РФ спонсором терроризма требует Украина и отдельные силы в Соединенных Штатах. Так, Владимир Зеленский не раз призывал юридически закрепить за Россией статус государства-террориста.