В Белом доме назвали окончательным решение не признавать Россию государством-террористом
Решение американской администрации не вносить Россию в свой список государств - спонсоров терроризма является окончательным.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге 6 сентября.
У Жан-Пьер спросили, является ли это решение окончательным.
"Да, это так", - ответила она.
По ее словам, США не считают эффективным предложение внести Россию в упомянутый перечень. По мнению администрации Байдена, подобный шаг может иметь "непредвиденные последствия для Украины и мира".
"Например, это может серьезно повлиять на возможность доставки помощи в украинские районы", - пояснила Жан-Пьер.
Кроме того, уточнила пресс-секретарь Белого дома, такая мера "может оттолкнуть" коммерческие и гуманитарные структуры от "содействия экспорту продовольствия".
Ранее американский президент Джо Байден заявлял, что Россию нельзя признавать страной - спонсором терроризма.
Признать РФ спонсором терроризма требует Украина и отдельные силы в Соединенных Штатах. Так, Владимир Зеленский не раз призывал юридически закрепить за Россией статус государства-террориста.