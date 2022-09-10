Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в соцсетях сейчас распространяется много фейков о взятых Украиной населенных пунктах.

Об этом она написала в Facebook.

"Среди так сказать "освобожденных" в ваших постах встречаются населенные пункты, лишь частично контролируемые ВСУ и там продолжаются бои, а есть даже такие, освобождения которых нет в планах на ближайшие дни", - сообщила она.

Маляр напоминает, что освобожденным пункт можно считать после того, как об этом объявит руководство страны или военное командование.

Отметим, что сейчас в украинских Telegram-каналах массово публикуют сведения о том, что ВСУ вошли то в Лисичанск, то в Северодонецк, то даже в Донецкий аэропорт.

В частности, сегодня губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что украинские военные уже на окраинах оккупированного Лисичанска. При этом больше нигде информация о выходе ВСУ к Лисичанску не подтверждается (в том числе по украинским источникам).

Позже в "ЛНР" заявили, что украинских войск на подконтрольной им территории нет.

Ранее мы писали, что в вечерней сводке Генштаб подтвердил продвижение ВСУ в Харьковской и Херсонской областях.