До выхода на государственную границу украинским войскам осталось 50 километров.

Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Телеграм-канале.

Такое стремительное продвижение к границе стало возможным благодаря успехам на северном направлении. По информации Залужного, в результате контрнаступления на всех участках с начала сентября более 3000 квадратных километров возвращено под контроль Украины.

Главком сообщил об освобождении сел Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка, о захвате мощных укрепрайонов российских войск, которые они назвали "Москва", "Омск" и "Питер". Это позволило развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск.

Напомним, ранее мы писали, что ВСУ вошли в Изюм, а россияне спешно отходят за реку.

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.