Россия перестала пропускать людей через пункты со своей территории в оккупированные районы Харьковской области.

Об этом заявляет назначенная РФ "администрация Волчанска".

Проезд в обратном направлении - из оккупированной Украины в Россию остается открытым, и воспользоваться им желает огромное количество людей.

В сети появляются видео бесконечных очередей на границе.

В частности, сотни автомобилей скопились на пункте пропуска Пески-Логачевка со стороны Харьковской области. Люди говорят, что очередь движется очень медленно, у них заканчиваются еда и нет воды. Каких-либо мест для ночевки также не создано.

Как сообщается, людей пропускают медленно из-за процедуры "фильтрации".

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о сложной ситуации с беженцами на российско-украинской границе.

Он подтвердил, что у пропускного пункта в селе Логачевка скопились большие очереди машин.

"Уже развёрнуты мобильные пункты питания и организована доставка еды и воды на Харьковскую сторону. Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди. По необходимости готовы оказать и медицинскую помощь, на границе дежурит бригада медиков. Всех желающих готовы доставить в пункт временного размещения граждан. Постараемся обеспечить всем необходимым тех, кто в этом нуждается", - пишет Гладков.

Вероятно, потоки людей, желающих уехать в Россию, связаны с украинским контрнаступлением в Харьковской области.

Отметим, что на Волчанск сейчас идет наступление украинских войск.

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