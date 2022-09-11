Советник главы МВД Вадим Денисенко у себя в Facebook рассуждает о том, какие настроения доминируют в обществе и элитах РФ на фоне успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области, а также прогнозирует его последствия.

Приводим общие тезисы его заявления.

1. Молчание Путина впоследствии дорого ему обойдется, россияне уже открыто в комментариях начинают писать о нем негатив при том не из-за наступления ВСУ, а после поздравления Карла ІІІ с приходом на престол (самое приличное: "Ты бы еще Гитлера поздравил").

2. Приблизительно треть пропагандистов РФ закрыла свои телеграмм и ютюб каналы для комментирования, потому что не успевают чистить комментарии, которые оставляют россияне.

3. В России создается широкий прообраз оппозиции из крайних националистов, где первые скрипки хотят играть Симоньян и Соловьев, а могут войти персонажи вроде Прилепина и пропутинского Кадырова. Они чувствуют возможность сейчас зайти в высшую лигу русской политики и получить статус системной парламентской оппозиции. При этом они часто ненавидят друг друга, но сейчас впервые почувствовали момент и стоят в одном шаге от прямой критики Путина.

4. Кремль молчит в надежде, что люди перестанут об этом говорить и все само рассосется и потому что нечего сказать. Говорить часть правды они не могут, так как не нашли ни одного аргумента. Можно или молчать или лгать. Решили молчать о Харькове и рассказывать о мифических победах на юге.

5. Элиты растеряны, но если будет стабилизирована линия фронта, быстро оправятся. Но потолок уже начал подтекать.

6. Главное информационное достижение большого прорыва ВСУ – большие массы россиян поняли, что им врут - при том от бессилия. Путин показал себя слабым и сейчас может начать закручивать гайки внутри РФ или на фронте.

7. Денисенко надеется, что в итоге Россию развалят сами россияне, и нынешний политический всплеск националистов приведет к их радикализации и они объявят "Гласность", которую боится российский режим.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что сами отвели войска в Харьковской области, чтобы перекинуть их на Донбасс.

"Страна" также делала анализ, как после наступления ВСУ меняется общественное мнение в России.