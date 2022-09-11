Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной.

Об этом чиновник сказал в интервью для российских СМИ.

По словам дипломата, чем дольше откладывать переговорный процесс, тем сложнее сторонам будет договориться.

"...Президент сказал об украинской "истории", что мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться", - сказал Лавров.

Министр отметил, что в Киеве в качестве условий ставят вывод российских войск.

"И потом, когда Россия уйдет с украинских земель, они будут готовы разговаривать, навязывая нам свои условия. В этом их активно поддерживают, даже потакают им Лондон, Вашингтон, Брюссель. Если это их выбор, то мы знаем, как нам достигать целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции", - добавил Лавров.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что переговоры с Украиной могут идти лишь о том, как будут выполняться условия Москвы для прекращения "специальной военной операции".

Также Песков говорил, что для организации встречи президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Путина "нужно построить фундамент договоренностей, которые будут закреплены".

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