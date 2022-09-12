В Харьковской области утром в понедельник, 12 сентября, все еще частично отсутствует свет. Два поезда - из Харькова в Одессу и в Ивано-Франковск - задерживаются.

Об этом пишет "Укрзализныця".

По ее данным, рейсы между Киевом и Харьковом отправляются по расписанию.

Опаздывают поезда:

№7 Харьков - Одесса (на 36 мин);

№1 Харьков - Ивано-Франковск (на 48 мин).

Пригородные рейсы электропоездов к станциям Лихачево, Змиев, Лозовая и Харьков-Сортировочный на сегодняшний день отменены.

Напомним, вчера Россия нанесла удар по ТЭЦ-5 в Харькове - одной из крупнейших в Украине.

После этого в ряде регионов не было света. В большинстве из них электричество восстановили.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.