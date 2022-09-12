В Харьковской области частично отсутствует свет. "Укрзализныця" сообщает о задержке поездов
В Харьковской области утром в понедельник, 12 сентября, все еще частично отсутствует свет. Два поезда - из Харькова в Одессу и в Ивано-Франковск - задерживаются.
Об этом пишет "Укрзализныця".
По ее данным, рейсы между Киевом и Харьковом отправляются по расписанию.
Опаздывают поезда:
- №7 Харьков - Одесса (на 36 мин);
- №1 Харьков - Ивано-Франковск (на 48 мин).
Пригородные рейсы электропоездов к станциям Лихачево, Змиев, Лозовая и Харьков-Сортировочный на сегодняшний день отменены.
Напомним, вчера Россия нанесла удар по ТЭЦ-5 в Харькове - одной из крупнейших в Украине.
После этого в ряде регионов не было света. В большинстве из них электричество восстановили.
Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.