В ночь с 11 на 12 сентября россияне повторно ударили по Харькову. Под обстрелом оказался Новобаварский район города.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, попадание пришлось по жилому дому. Предварительной информации о пострадавших и разрушениях не было.

Напомним, вечером в воскресенье, 11 сентября, в Харькове после обстрела начался сильный пожар, также в городе пропал свет. Местные паблики сообщили, что удар пришелся по ТЭЦ. Свет пропал также и в других областях Украины.

Позже Зеленский и советник Ермака сообщили о массовом отключении света в десятках городов востока Украины. Президент уточнил, что полностью были обесточены Харьковская и Донецкая области. Частично - Запорожская, Днепропетровская, Сумская области. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил удар по ТЭЦ-5 в Харькове - одной из крупнейших в Украине.

Также мы писали о том, что после обстрела Харькова вечером 11 сентября во многих районах города пропали свет и вода, и даже остановилось метро. А в Полтаве из-за перепадов напряжения после обесточивания загорелись троллейбусы.